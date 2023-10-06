Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середній.

У Харкові до 30 зросла кількість поранених внаслідок ранкового ракетного удару. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Поранено загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини", - зазначив він.

За інформацією Синєгубова, стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середній. Також є кілька "легких" пацієнтів. Їм надали допомогу на місці. Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес.

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Зазначається, що внаслідок ракетного удару вранці по центральній частині міста Харків загинули 2 людей: 10-річний хлопчик і жінка 67 років.

Обстріли Харківщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни на світанку, близько 7:00, вдарили по центру Харкова. Попередньо, ворог атакував ракетами типу "Іскандер". Влучення у Київському та Основ'янському районах Харкова.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.

Місцева влада повідомила згодом, що під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув. Пізніше з-під завалі вилучили тіло жінки. Синєгубов інформував про 28 постраждалих та 2-х загиблих.

Як відомо, вчора, 5 жовтня, росіяни вдарили ракетою по селу Гроза Харківської області. Вона влучила по магазину та кафе, де відбувалися поминки по загиблому ще на початку повномасштабного вторгнення військовому – його тіло ексгумували і переховали.

Наразі відомо про 52 загиблих внаслідок удару, серед них – 8-річний хлопчик, та шістьох поранених. Кількість загиблих на поминках у Грозі може збільшитись.

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