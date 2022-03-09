У Міноборони закликали українців не поширювати інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або вже передали.
Про це у Facebook заявила заступниця міністра Ганна Маляр.
"Шановні співвітчизники - величезне прохання до перемоги не ширити інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали. Не треба радісних постів! Зараз війна - інші реалії", - зазначила вона.
Маляр наголосив, що ця тема є дуже чутливою, а громадяни все одно не володіють достовірною інформацією, бо вона має гриф "секретно".
"Ви цими постами і репостами шкодите державі. От просто візьміть себе в руки і не пишіть. На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади", - пояснила заступниця міністра.