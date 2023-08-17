Вже сьогодні зранку є багато цілей у повітряному просторі України.

У зв'язку з активними бойовими діями на півдні і сході збільшилася кількість повітряних тривог в Україні. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Вчора було багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі. Відповідно росіяни піднімають авіацію - штурмову і винищувачі, які працюють постійно в небі", - зазначив він.

За його словами, вже сьогодні, як і вчора, висока авіаційна активність. "Вже попрокидалися москалі, багато повітряних цілей спостерігається у повітряному просторі. Тут і два А- 50, три Іл-22, до шести безпілотників, є винищувачі. Велика авіаційна активність останнім часом", - сказав Ігнат.

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При цьому він додав, що особливо високою вона була вчора на Східному напрямку, на Харківському напрямку, де застосовувались ворогом різні типи ракет.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про збиття сьогодні зранку російського гелікоптера Ка-52 на Бахмутському напрямку.

Раніше у Повітряних силах розповіли, що під час останніх ракетних ударів РФ по Україні ворожі ракети маневрували в українському небі: летіли на захід, а потім різко змінювали курс і "намотували" кола над регіонами. З ударними дронами типу "Шахед" відбувається приблизно те ж саме.

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