Михайло Ульянов намагався спихнути всю провину на Україну.

Російська Федерація знову відзначилася брехливою заявою щодо України, зокрема про Запорізької АЕС. Представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що на українській атомній електростанції немає російських військових.

"Як ми вже неодноразово пояснювали, бойових армійських підрозділів на станції немає. Є лише невеликий підрозділ радіологічного захисту, присутність якого на станції в умовах українських обстрілів абсолютно необхідна", - йдеться у заяві на сайті МЗС РФ.

При цьому Ульянов заявив, що Росія ніколи не робила ніяких дій проти ядерних об'єктів.

Відео дня

"Ми вже згадували про дизельні генератори, постачання палива, обладнання та матеріалів, створення захисного козирка над сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива, щоб уникнути ядерної катастрофи", - пояснив дипломат.

У зв'язку з цим представник Росії заявив, що росіяни не мають наміру йти з території Української ЗАЕС, тому що нібито їх діяльність "відповідає російським і міжнародним нормам у сфері ядерної безпеки".

"Напевно, під час наступних національних заяв знову лунатимуть заклики до Росії припинити дії "проти або на" атомних електростанціях, а також вивести російський військовий персонал, який нібито перебуває на ЗАЕС. Хочу попередити тих, хто має намір використовувати подібні формулювання: ми, напевно, будемо змушені ставити таким делегаціям адресні питання з проханням чітко пояснити, що саме вони мають на увазі", - підсумував Ульянов.

Окупація Запорізької АЕС - що відомо

ЗАЕС вже не перший місяць перебуває в російській окупації. На території станції знаходяться російські військові та бойова техніка. Крім того, з ЗАЕС окупанти постійно обстрілюють поруч розташовані населені пункти, чим створюють загрозу для самої станції.

Крім того, 9 березня росіяни в черговий раз завдали масований удар по Україні, що призвело до повного знеструмлення Запорізької атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Росія не може бути добросовісним учасником будь-яких відносин в атомній сфері.

Вас також можуть зацікавити новини: