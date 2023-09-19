У Службі безпеки України заперечили причетність українських військових до удару по Костянтинівці Донецької області, який забрав життя 16 людей. Наразі триває розслідування обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці, повідомили УНІАН у прес-службі СБУ.
"За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії", - зазначили у прес-службі.
Також слідство наразі досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.
"Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даного воєнного злочину", - додали в СБУ.
Автор розслідування в NYT просуває російські наративи
Водночас, джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що автор вищезгаданого розслідування - Томас Гіббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff) неодноразово помічений на просуванні російських наративів. Зокрема, він систематично готує антиукраїнські матеріали в "The New York Times", де намагається дискредитувати Україну та її армію.
"Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні", - розповів наш співрозмовник.
Зокрема, про це свідчать й назви деяких його статтей: "Щоб відштовхнути росіян, українці вдарили по селу касетними боєприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions), "Фронтова тіньова економіка: українські підрозділи торгують танками та артилерією" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery), "Викрадена доблесть: американські волонтери в Україні, які брешуть, марнотратять і сваряться" (Stolen Valor: The U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).
Наше джерело також повідомило, що саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.
Удар по Костянтинівці - скандальна стаття The New York Times
Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання The New York Times опублікувало власне розслідування, яке свідчить про те, що удар по Костянтинівці Донецької області 6 вересня нібито не був здійснений Росією. За словами журналіста, це нібито сталося через падіння української ракети.
Згодом на розслідування відреагувала українська влада. Зокрема, в Офісі президента наголосили, що ця публікація в іноземних ЗМІ спричиняє зростання конспірологічних теорій, тому вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Також в ОП підкреслили, що саме Росія розпочала війну, відтак саме вона несе відповідальність за неї.
Водночас, у СтратКомі ЗСУ наголосили, що розслідування за фактом удару триває, а його коментування є недоцільним.
Нагадаємо, 6 вересня росіяни обстріляли Костянтинівку - вдарили по центральному ринку.