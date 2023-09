Автор розслідування в NYT раніше був неодноразово помічений на просуванні російських наративів.

У Службі безпеки України заперечили причетність українських військових до удару по Костянтинівці Донецької області, який забрав життя 16 людей. Наразі триває розслідування обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці, повідомили УНІАН у прес-службі СБУ.

"За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії", - зазначили у прес-службі.

Також слідство наразі досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.

Відео дня

"Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даного воєнного злочину", - додали в СБУ.

Автор розслідування в NYT просуває російські наративи

Водночас, джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що автор вищезгаданого розслідування - Томас Гіббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff) неодноразово помічений на просуванні російських наративів. Зокрема, він систематично готує антиукраїнські матеріали в "The New York Times", де намагається дискредитувати Україну та її армію.

"Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні", - розповів наш співрозмовник.

Зокрема, про це свідчать й назви деяких його статтей: "Щоб відштовхнути росіян, українці вдарили по селу касетними боєприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions), "Фронтова тіньова економіка: українські підрозділи торгують танками та артилерією" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery), "Викрадена доблесть: американські волонтери в Україні, які брешуть, марнотратять і сваряться" (Stolen Valor: The U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).

Наше джерело також повідомило, що саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

Удар по Костянтинівці - скандальна стаття The New York Times

Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання The New York Times опублікувало власне розслідування, яке свідчить про те, що удар по Костянтинівці Донецької області 6 вересня нібито не був здійснений Росією. За словами журналіста, це нібито сталося через падіння української ракети.

Згодом на розслідування відреагувала українська влада. Зокрема, в Офісі президента наголосили, що ця публікація в іноземних ЗМІ спричиняє зростання конспірологічних теорій, тому вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Також в ОП підкреслили, що саме Росія розпочала війну, відтак саме вона несе відповідальність за неї.

Водночас, у СтратКомі ЗСУ наголосили, що розслідування за фактом удару триває, а його коментування є недоцільним.

Нагадаємо, 6 вересня росіяни обстріляли Костянтинівку - вдарили по центральному ринку.

