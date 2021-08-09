Радник глави української делегації сподівається на дотримання людського закону.

Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва прогнозує, що бойовики "ДНР" не видадуть Україні тіла трьох убитих українців, засуджених до 2014 року.

Про це вона заявила в ефірі каналу "Україна 24".

Терористи "ЛДНР", за її словами, дуже "герметичні" в плані видачі інформації і тримають окуповані території в інформаційному вакуумі.

"Але ніхто не відміняв людський фактор, і ті знайомі, які є на непідконтрольних територіях, люди, які відбували покарання з цими хлопцями, повідомили нам цю інформацію. Пізніше вона підтвердилася рідними даних громадян України, і рідні попросили мене посприяти у видачі тіл для того, щоб поховати їх на території України", - сказала Різаєва.

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Вона також назвала причину ймовірної невидачі тіл на підконтрольну Києву території.

"Я не впевнена в тому, що передадуть тіла, тим більше зараз, з явними слідами насильницької смерті. Я вважаю, що вони будуть всіляко перешкоджати передачі даних тіл, але це моя думка. Хочеться сподіватися на те, що хоча б буде дотриманий людський закон", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у колонії на окупованій частині Донецької області вбили трьох засуджених до 2014 року українців. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що один з убитих звертався до неї із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію.

Автор: Юрій Годован