Зазначається, що атака сталася опівдні.

Опівдні 1 січня російські терористи завдали удару по місту Оріхів, що на Запоріжжі. Як наслідок, загинула одна людина і ще троє зазнали поранень.

Про це у своєму телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три – поранені", – йдеться у повідомленні.

Перед цим Старух повідомляв, що в передноворічний день росіяни підступно атакували Запоріжжя, поціливши в житлову забудову ракетами. Обійшлося без загиблих, але 5 людей постраждали. в тому числі дівчинка 2008 року народження.

Ситуація в Запорізькій області

На частині тимчасово окупованій Запоріжчини російські окупанти погрожують місцевим жителям розстрілом за порушення комендантської години. А між собою ворог обговорює близький контрнаступ ЗСУ.

Водночас, російські окупанти використовують школи на захоплених територіях з метою впливу на українських дітей. Незабаром загарбники планують відкрити на окупованих територіях центри підготовки "вчителів" історії та російської мови для поширення пропаганди в школах, перший із яких зʼявиться в Бердянську Запорізької області.

В Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що 22 грудня у Запорізькій області було поранено понад 70 російських окупантів. Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом.

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