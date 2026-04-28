Є нюанси: Ігнат пояснив, чому сусідні країни не збивають російські дрони над Україною

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив, чому сусідні країни не збивають російські ракети та дрони над територією України. В інтерв’ю "Главкому" він пояснив, що у цьому питанні варто зважати на певні нюанси – як юридичні, так військові.

Зокрема, Ігнат зауважив, що знищення ракет чи дронів з території сусідніх країн, без перетину українського кордону фактично неможливе через обмежену дистанцію ураження авіаційних систем.

"Щоб збивати цілі, їм треба залетіти на нашу територію, тому що з-за кордону запустити ракети – це неможливо. Їм треба бути в якомусь ближньому прикордонні, треба вийти на ціль. Те, що роблять кожний день наші льотчики: треба перехопити цю ціль, зайти з відповідного кута, випустити ракети", – пояснив Ігнат.

Тож літакам партнерів необхідно залітати безпосередньо в повітряний простір України, а це складна процедура для країни, що офіційно не перебуває у стані війни, додав він.

Крім того, під час таких операцій вкрай важливо мінімізувати ризики для цивільних при падінні уламків, тож потрібно враховувати, щоб під місцем перехоплення були відсутні густонаселені пункти.

Вранці в суботу, 25 квітня, в Румунії піднімали в небо британські винищувачі Eurofighter Typhoon під час масованої атаки РФ по Україні, коли російські дрони наблизилися до румунського кордону. Однак вогонь військові не відкривали, оскільки дрони не перетнули кордон.

Також відомо, що на території Румунії було виявлено уламки російських дронів. Вони впали на ферму в місті Вакарені.

за словами президента України Володимира Зеленського, Сили протиповітряної оборони України наразі більше потребують ракет до Patriot, ніж нових пускових установок. А начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети, фактично перебувають на "голодному пайку".

Вас також можуть зацікавити новини: