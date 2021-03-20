Згідно зі звітом СММ ОБСЄ, спостерігачі продовжують фіксувати докази військової присутності в зоні безпеки з боку збройних формувань РФ.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі заявляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Читайте такожБойовики вбили українського військового на ДонбасіЯк повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ № 64/2021 від 20 березня.

Наголошується, що збройні формування РФ та її найманці, не зважаючи на підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, й надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ.

«Відповідно до звіту СММ ОБСЄ, перебуваючи неподалік від населеного пункту Богданівка, патруль місії зафіксував чергу пострілів з великокаліберного кулемета в межах ділянки розведення біля населеного пункту Петрівське, що на тимчасово окупованій території», - зазначається в повідомленні.

Згідно зі звітом, поблизу населеного пункту Новобешеве, що за 21 км на південь від Донецька, патруль виявив 5 причіпних гаубиць. На жаль, ідентифікувати тип озброєння не вдалося.

За даними СММ, вони продовжують фіксувати докази військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки зі сторони збройних формувань РФ.

«Так, поблизу Логвинове, БПЛА малого радіусу дії зафіксував бронетранспортер МТ-ЛБ та зенітну установку ЗУ-23. А у житловому районі населеного пункту Стукалова Балка, що усього за 9 км від Луганська - бронетранспортер БТР-80», - зазначається в повідомленні.

Крім того, підкреслюється, що збройні формування РФ та їхні найманці продовжують обладнувати нові мінні поля в напрямку лінії зіткнення. Так, 15 березня, приблизно за 3 км від населеного пункту Логвинове, БПЛА СММ середнього радіуса дії вперше зафіксував щонайменше 200 протитанкових мін, установлених у полі неподалік від автошляху Е40.

Того ж дня у трьох місцях у радіусі 3 км від Логвинового цей БПЛА знову зафіксував сукупно 60 протитанкових мін встановлених трьома групами поперек зазначеного автошляху та 113 протитанкових мін у полях на східній і західній сторонах зазначеного автошляху.

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Автор: Тамара Отовська