За минулу добу в районі проведення ООС на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли.
Про це йдеться в ранковому зведенні штабу.
Зокрема, поблизу Водяного бойовики стріляли з гранатометів та великокаліберного кулемета, а біля Південного - з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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"На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.
З початку доби 20 січня обстрілів на Донбасі не зафіксовано.
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