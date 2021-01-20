Втрат у лавах ЗСУ немає.

За минулу добу в районі проведення ООС на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу.

Зокрема, поблизу Водяного бойовики стріляли з гранатометів та великокаліберного кулемета, а біля Південного - з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.

З початку доби 20 січня обстрілів на Донбасі не зафіксовано.

Війна на Донбасі: важливі новини

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Автор: Юрій Годован