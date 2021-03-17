Упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано дев'ять обстрілів з боку проросійських бойовиків.
Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.
Зокрема, ворог стріляв у районі населених пунктів Водяне, Талаківка, Гнутове, Павлопіль, Авдіївка, Лебединське та Південне.
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"Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних сил України. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", - йдеться у повідомленні.
На ворожі обстріли ЗСУ відповідали вогнем у відповідь. У командуванні припускають, що активізація бойовиків може бути пов'язана з роботою мінської ТКГ, яка триває цими днями.
З початку поточної доби на лінії фронту зберігається тиша.
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