Диверсію проведено в Хабаровському краї.

В РФ українські розвідники влаштували вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі — ключовій залізничній артерії РФ. Цей шлях використовується для постачання озброєння із Північної Кореї. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться, що 13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка у Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі — ключовій залізничній артерії РФ. Цей шлях, за даними розвідників, використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.

"Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно… Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами", - наголошують у ГУР.

Розвідники оприлюднили ексклюзивне відео підготовки операції.

У ГУР уточнюють, що диверсію було сплановано біля міста Хабаровськ, після проведення розвідки вибухівку з дистанційним контрольованим підривом було закладено під рейки. Пристрій було приведено у дію під час наближення ешелону. Водночас росЗМІ повідомляли, що у ніч на 14 листопада місцеві жителі тривалий час чули гучний гуркіт. Зараз, за даними ГУР, влада РФ намагається видати проблему за необхідність проведення ремонтних робіт.

Удари по ГУР по Росії

Як писав УНІАН, вночі 14 листопада спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно із ГУР, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового термінала морського порту "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ).

Цей порт відомий як потужний центр, через який йде експорт російської нафти Чорним морем. Наразі відомо, що пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. Через удар на нафтотерміналі сталася пожежа.

