Ютубер виявив на дні океану істоту, яку досі ніхто не бачив живою (відео)

Морські істоти, які зазвичай тримаються на відстані від людей, активно взаємодіяли з камерами.

Ютубер Барні Діларстоун закинув кілька камер нічного бачення в океан біля берегів Індонезії, щоб зафіксувати те, що знаходиться під водою. Однак те, що він виявив, перевершило всі його очікування. Зокрема, камера зафіксувала істоту, яку раніше ніхто не бачив наживо.

Як пише indiandefencereview.com, протягом усього відео Ділларстоун помітив кілька незвичайних моделей поведінки тварин, з якими він зіткнувся. Морські істоти, які зазвичай тримаються на відстані від людей, взаємодіяли з камерами способами, що суперечили їхній відомій поведінці.

Дивні зустрічі з морськими мешканцями

Одне з найцікавіших відкриттів стосувалося поведінки риби-альмако. Як правило, цей вид риб відомий своєю настороженістю щодо людей і зазвичай уникає близького контакту з людьми або предметами. Однак на відеозаписі було видно, як ця риба неодноразово пропливала поруч із камерою, немов досліджуючи незнайомий пристрій.

Крім того, Ділларстоун зняв на відео рибу Хіме – крихітних істот, здатних витримувати сильні океанські течії. Відомі своєю витривалістю, ці риби зазвичай важко піддаються вивченню. Проте відеозапис показав щось ще більш дивовижне: риба Хіме демонструвала дивну, майже дратівливу поведінку під час взаємодії з іншими морськими мешканцями. У якийсь момент вона ритмічно била спинними плавцями – поведінка, яка досі не отримала пояснення у вчених.

Ще однією надзвичайною знахідкою під час занурення Ділларстоуна стала поява тупоносої шестизябрової акули – виду настільки древнього, що він існував ще до динозаврів.

Однак найдивовижнішим відкриттям стала поява індонезійської акули-собаки, виду, якого ніколи раніше не знімали живим. Морські експерти підтвердили, що це перше зафіксоване спостереження тварини наживо на камеру.

Раніше вчені, які вивчають глибоководні каньйони біля Західної Австралії, виявили гігантського кальмара, рідкісного глибоководного головоногого молюска, який не був зареєстрований у цих водах понад 25 років.

