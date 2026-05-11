Кредит на 90 млрд євро: в ЄС розкрили, коли Україна отримає перші гроші

Ці кошти мають дозволити України продовжувати оборонятися від російської агресії.

В Європейській комісії сподіваються виділити перший транш коштів з кредиту обсягом 90 млрд євро вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це єврокомісар з питань сусідства та розширення Марта Кос сказала перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Зокрема, як відзначила Кос, в Євросоюзі перебувають "на правильному шляху" у контексті підготовки виділення перших коштів з кредиту на 90 млрд євро для України.

"Ми зможемо виплатити перші платежі на наступному тижні", - наголосила Кос.

При цьому, у неї запитали, чи цей кредит допоможе зупинити війну.

"На жаль, я не можу цього сказати. Але ці гроші дозволять Україні обороняти не лише країну, а й Європу та європейські цінності", - заявила Кос.

Вона нагадала, що кредит розрахований на період до кінця 2027 року, а щодо нового багаторічного бюджету Євросоюзу досі тривають обговорення.

"Але, на даний час і, з допомогою донорів ми зможемо надати достатньо коштів або значну частину коштів, не лише військову частину, а й для нормального функціонування держави", - заявила Кос.

Вона нагадала, що частина коштів спрямовуєтсья в український бюджет і для цього Україна повинна втілювати реформи.

Кредит від ЄС на 90 млрд євро

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Рада Євросоюзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження дворічної позики для Україні загальним обсягом 90 млрд євро.

Україна отримає перший транш з кредиту на 90 млрд євро ще у цьому, другому кварталі. Дві третини цих коштів буде спрямовано на оборону України. Перший транш обсягом близько 6 млрд євро покриє фінансування виробництва українських дронів.

