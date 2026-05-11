Одного з українців евакуюють з лайнера, де спалахнув хантавірус, - МЗС

Ще четверо громадян України залишаються на борту.

В українських громадян з круїзного лайнера MV Hondius, де стався смертельний спалах хантавірусу, ознак хвороби не виявлено. Однак, їх буде направлено до медичного закладу для проходження карантину. Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

"За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину", - зазначили в службі.

На минулому тижні за повідомленням посольства України в Нідерландах йшлося про наявність п’яти громадян України серед членів екіпажу.

Разом з тим, нині консульські посадові особи України перебувають на контакті з іншим нашим співвітчизником, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

"Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляє Reuters, у французької пасажирки лайнера виявлено позитивний тест на хантавірус і її стан погіршується. Вона була серед п’яти громадян Франції на судні, у яких зараження не виявлено.

Водночас за даними ЗМІ, евакуація пасажирів з лайнера має завершитися сьогодні, 11 травня. Один рейс з Австралії має забрати шість людей з іспанського острова Тенеріфе, оскільки пасажири висадилися на цьому острові. Ще 18 пасажирів відлетять на літаку з Нідерландів. На цих двох літаках також будуть люди інших національностей, оскільки їхні країни не надіслали репатріаційних літаків.

Всесвітньої організації здоров’я повідомила, що станом на п’ятницю у восьми пасажирів, які вже не перебували на судні, були виявлені ознаки захворювання. Підтверджено, що шестеро з цих пасажирів заразились вірусом. Троє померли – пара з Нідерландів і громадянин Німеччини.

Також Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США опублікувало інформацію, що в одного з 17 американців, яких репатріюють, виявили позитивний тест на штам вірусу "Андес", тоді як у ще одного спостерігалися легкі симптоми.

Наслідки спалаху вірусу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 11 квітня троє пасажирів померли та ще п’ятеро людей захворіли після прояву симптомів хантавірусу – рідкісного сімейства вірусів, що переносяться гризунами, згідно з даними ВООЗ.

Хоча передача хантавірусу від людини до людини трапляється рідко, представники ВООЗ заявили, що штам, який заразив пацієнтів з корабля, названий штам "Андес", був єдиним відомим штамом, що поширюється серед людей.

