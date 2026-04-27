Окупанти намагаються лізти на Куп’янськ: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Харківщині

Основна тактика російських загарбників – це малі піхотні групи.

Російські загарбники не бажають змінювати планів щодо окупації Куп’янська на Харківщині. Водночас Сили оборони України намагаються утримати позиції і знищувати російських окупантів, які вдаються до спроб переходу у наступ. Про це речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов сказав в етері телеканалу Суспільне.

Зокрема, речник розповів про поточну ситуацію на українському плацдармі біля річки Оскіл на Харківщині.

"Росіяни активно лізуть, росіяни активно намагаються цей плацдарм зменшити. Їм наносяться ураження. Робиться усе, щоб цей плацдарм утримати. Утім, росіяни накопичили сили і знову намагаються лізти на Куп’янськ. З одного боку – на цей нещасний плацдарм біля Куп’янська-Вузлового, а з іншого боку – лізти на Куп’янськ по правому берегу через Голубівку", - зазначив Трегубов.

Він додав, що це не перший раз, коли окупанти так роблять. Українські захисники утримують Куп’янськ, плацдарм і околиці довкола міста. "Будемо максимально посилювати ці напрямки", - повідомив Трегубов.

За його словами, основна тактика російських загарбників – це малі піхотні групи.

Використання газових труб

Трегубов зазначив, що росіяни продовжують використовувати труби на деяких напрямках, зокрема, на Сумщині і під Куп’янськом.

"Я вже сподівався, що під Куп’янськом перестануть це робити, бо банально, труби там роздовбані. Чесно – просто в хлам. Але, тим не менше, вони лізуть через Голубівку. Там проходить одна з труб. І незважаючи на те, що за даними розвідки, там втрати тільки при спробі перетнути цю трубу доходять до 70%, все-одно намагаються. У принципі, може вони вважають, що це краще, ніж по чистому полю", - розповів Трегубов.

Він додав, що у будь-кому випадку, труба може бути певним прикриттям для перебіжок, бо її не можна перебити по всій довжині.

Окупанти продовжують мріяти про окупацію Куп’янська

Як відзначив Трегубов ціль захоплення Куп’янська у російських загарбників нікуди не зникла.

"Намагаються зайти безпосередньо у місто з півночі. І паралельно брати Куп’янськ-Вузловий. Насправді, мені здається, що це вже немає такого сенсу. Але вони в нього вчепилися просто тому, що скільки можна заявляти, що місто взяте, не взявши його насправді", - сказав речник.

Інші ділянки фронту

Як повідомив Трегубов, російські окупанти здійснюють активні спроби просування на Вовчанському і Лиманському напрямках. На Вовчанському напрямку відбувається сильний тиск з боку ворога. "Там було трішки просування у самому Вовчанську, якщо брати останній місяць. Але у цілому небагато", - розповів Трегубов.

Також, за його словами, якщо говорити про Великобурлуцький напрямок ситуація протилежна. "Незважаючи на те, що росіяни намагаються щось показувати, там не виходить", - додав він.

Крім того, активною ще залишається ситуація на прикордонні східної Сумщини. Окупанти намагаються вибудовувати якусь зону контролю на кордоні. Ця зона є неглибокою – до 3 км. Йдеться про намагання розширювати ту зону.

Що відбувається на Харківщині - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на Купʼянському напрямку логістика залишається одним з найскладніших завдань. Однак, доставка провізії і боєкомплекту на позиції українських захисників забезпечується.

Ще у березні повідомлялося, що російська армія збільшила кількість штурмів у напрямку Куп'янська та стала застосовувати мотоцикли й квадроцикли.

Вас також можуть зацікавити новини: