Росіяни обвішали свої кораблі 'мангалами': Плетенчук відповів, чи захищає це

Росіяни почали захищати свої протидиверсійні катери від українських дронів "мангалами" - металевими надбудовами, які раніше спостерігалися на бронетехніці та танках.

Про це повідомив речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону. Він зазначив, що логіка окупантів зрозуміла, але 100-відсоткової гарантії від ураження це не дає.

Речник розповів, що такі протидиверсійні катери росіян завжди виходять в море та виконують певні завдання, та саме такі одиниці останнім часом потрапляють під удари Сил оборони.

Що стосується засобів захисту – тут немає ніякого ноу-хау, адже так звані "мангали" з’явилися ще у 2014 році на українській техніці – як захист від РПГ, розповів речник.

"Зараз їх ("мангали" - УНІАН) використовують, щоб запобігти безпосередньому контакту ударного дрона, наприклад, FPV, з корпусом для того, щоб мінімізувати наслідки цього удару. Насправді це цілком логічне рішення", - сказав Плетенчук.

Він додав, що поява "мангалів" на російських катерах означає, що противник розуміє небезпеку – "туди дістає та дістає прицільно".

"Навіть, якщо це захищає – це верхня проєкція. Тобто, та частина, яка над водою. Це залежить від класу дрона, який буде бити. Від того, наскільки він вдало, чи не вдало влучить тому, що все одно відкриті частини залишаться… В таких ситуаціях захисту зайвого не буває. Але, що стосується ударів з води, наприклад, з застосуванням надводних дронів, то це ніяк не допоможе", - підкресли речник.

Тактика минулих уражень, додав військовий, з боку, зокрема, ВМС України показала, що захиститися сітками неможливо. Адже, якщо обварити додатковим захистом нижню частину судна, це вплине на морехідні властивості певної одиниці.

Як росіяни захищають свою техніку

Нагадаємо, окупанти почали захищати свої кораблі від українських дронів "мангалами" – металевими навісами, які раніше ставили на танки і бронетехніку. Фото конструкцій опублікував російський Z-канал "Два майора". Автори стверджують, що сіткою-рабицею захистили вже "не один" корабель, а матеріали були закуплені за "народні кошти". Зокрема, Z-канал зазначав, що зовнішній фугасний підрив шляхом віддалення хоча б на пару метрів дозволяє врятувати надбудову та особовий склад. "Мангали" з'явилися, зокрема, у Криму - на протидиверсійному катері проєкту 21980 "Граченок" ЧФ РФ та прикордонних сторожових кораблях проєкту 22460 "Мисливець".

