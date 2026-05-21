Єрмак в суді стверджує, що підозра йому є необґрунтованою

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на судовому засіданні стверджує, що підозра йому є необґрунтованою. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

За його словами, всі підозри слідства будуються на припущеннях. Крім того, каже Єрмак, слідство не здобуло жодних доказів його участі в будівництві в кооперативі "Династія". Також екс-керівник ОП додав, що сам факт будівництва резиденцій не містить складу злочину.

Єрмак наголосив, що ні майно (обʼєкти будівництва), ні кошти, інвестовані в це будівництво йому не належать.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін попросив суд скасувати ухвалу першої інстанції та не обирати жодного запобіжного заходу для Єрмака.

Останній також додав, що сума застави, яку просить прокурор, - 180 мільйонів гривень - є для нього непосильною, і що максимум, що він самостійно міг би внести, - це10 млн. Крім того, Єрмак сказав, що застава, яку було сплачено за нього, є однією з найбільших в судочинстві.

Колишній керівник ОП також заявив, що особисто не знайомий з адвокатом Олексієм Шевчуком, який звернувся з клопотанням про взяття на поруки Єрмака. Сам поручитель до суду не зʼявився.

Справа Єрмака

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

11 травня про підозру повідомили одному з її учасників - колишньому керівнику Офісу президента України. Йшлося про Андрія Єрмака. Справу кваліфікують за 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

14 травня ВАКС вирішив взяти Єрмака під варту з можливістю внесення застави у 140 млн грн. 18 травня стало відомо, що ексочільник Офісу президента вийшов із СІЗО, адже за нього внесли розмір визначеної застави.

Згодом було повідомлено, що 21 травня в Апеляційній палаті ВАКС розглянуть скаргу захисту Єрмака щодо обраного йому запобіжного заходу.

