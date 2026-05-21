У Повітряних cилах відреагували на чутки про 'радіоактивну' зброю росіян

Ігнат закликав не лякати людей "радіоактивним випромінюванням".

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував чутки про те, що Росія використовує "радіоактивну" зброю. Про це він сказав на каналі Новини.LIVE, коментуючи інформацію про те, що на одному зі збитих російських безпілотників зафіксували суттєве перевищення радіаційного фону.

За його словами, йдеться про особливості конструкції старої радянської ракети Р-60, яку окупанти встановили на ударний безпілотник "Герань-2". Він нагадав, що аналогічно росіяни звинувачували Україну у використанні "радіоактивної" зброї, коли США надали нам снаряди зі збідненим ураном.

"Не треба тут лякати людей якимось радіоактивним випромінюванням. Ракета Р-60 - звичайна авіваційна ракета, яка має отой "сердечник"... Це просто стандартний сплав, який використовується у старій, радянській ще ракеті", - сказав Ігнат.

Відео дня

Він додав, що уран, який використали росіяни у ракеті, неактивний.

"Радіоактивна" зброя РФ: що відомо

Напередодні УНІАН повідомляв, що РФ вдарила по Україні дроном, який ніс ракету з ураном. СБУ на місці виявила високу радіацію. За даними відомства, окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня російську ракету Р-60 класу "повітря-повітря". У безпосередній близькості від уламків БПЛА з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон.

За словами військового оглядача Вадима Кушнікова, використання збідненого урану в таких боєприпасах є "штатною бойовою частиною радянських ракет". Він пояснив, що ракети Р-60 вже є застарілими, однак Росія досі використовує схожі технології у сучаснішому озброєнні. Кушніков наголосив, що найбільшу небезпеку такі елементи становлять після руйнування оболонки ракети. "Ці елементи, потрапляючи у ґрунт або ж якщо хтось їх знайде та підбере, матимуть значну небезпеку для довкілля та людей, які можуть контактувати з такими стрижнями", – сказав він.

Тим часом фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов пояснив, що небезпечним це може бути лише для фахівців, які працюють з уламками. За його словами, земля та вода через ці стержні не забруднюються, адже вони розташовані всередині бойової частини.

Вас також можуть зацікавити новини: