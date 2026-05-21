РФ та негода залишили без світла мешканців 8 областей: чи діятимуть графіки

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у низці регіонів України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - запевняють в енергетичному відомстві.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади вже працюють над поверненням світла до домівок мешканців зазначених областей.

Відео дня

При цьому у Міненерго зазначають, що відключень світла за графіками для населення чи застосування графіків обмеження потужності для бізнесу 21 травня не прогнозується.

Енергетики також закликали українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом всієї доби.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили в енергетичному відомстві.

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати енергетику України. Зокрема, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в ніч проти 16 квітня мешканці дев'яти областей України залишилися без світла.

Попри триваючі ворожі атаки на електроенергетику, "Укренерго" поки не дає команди на відключення світла за графіками. Втім керівник центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що на українців все ще очікують відключення світла в періоди найвищого споживання, оскільки через масовані атаки РФ було втрачено частину генерації. За його словами, для відновлення втрачених потужностей потрібно три роки.

Б’є ворог не лише по електроенергетиці. Зокрема, 19 травня Росія атакувала дронами об’єкти критичної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, зокрема, постраждало двоє працівниць заправки мережі "Укрнафта", а саму заправку було знищено.

Вас також можуть зацікавити новини: