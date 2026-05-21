Деякі українці зможуть отримати продукти від держави безкоштовно: уряд ухвалив рішення

Насамперед продовольством забезпечать вразливі категорії населення.

В разі нагальної потреби соціально незахищені громадяни та частина закладів в Україні зможуть швидко та безкоштовно отримати харчі з державних резервів. До таких закладів належать лікарні, школи, дитсадки та будинки-інтернати. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Для реалізації даного кроку будуть використовувати пшеницю з державного резерву, запасів якої по всій Україні було зроблено на рівні 14 тисяч тонн, за даними на початок 2026 року.

Тож обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація можуть передавати вразливим категоріям населення борошно, крупи, макаронні та хлібобулочні вироби, вироблені із зарезервованого зерна.

Фудбенкінг в Україні – головні новини

Більш широкою підтримкою для соціально незахищених громадян має стати запровадження в Україні системи банків продовольства, або фудбенкінгу. Відповідно до неї, продуктові магазини та великі мережі з площами понад 400 кв м мають передавати харчі з терміном придатності, близьким до завершення, малозабезпеченим – замість його утилізації.

Втім, як показує європейський досвід, торговельні мережі не завжди погоджуються ділитися продуктами, які мають відправитися на смітник. В Чехії, яка є однією з лідерів за рівнем розвитку системи фудбенкінга в Центральній Європі, ритейлери навіть намагалися оскаржувати вимогу влади на передачу продуктів у суді, але програли справу.

Проміжною ланкою в механізмі фудбенкінгу виступають банки продовольства, які акумулюють продукти від мереж, сортують їх та розповсюджують серед населення.

Харчі не становитимуть жодної загрози для здоров’я споживачів, оскільки на їхній упаковці мають з’явитися два терміни придатності замість одного. Це Best Before (Краще спожити до) та Use By (Кінцева дата споживання), які є стандартами маркування продуктів в Європейському Союзі.

