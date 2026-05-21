ТЦК відмовив у відстрочці сину жінки з інвалідністю: що вирішив суд

Причиною відмови в ТЦК та СП назвали те, що жінка має колишнього чоловіка, який нібито може бути зобов’язаний її утримувати.

ТЦК та СП відмовив сину жінки з інвалідністю у відстрочці, бо її може утримувати колишній чоловік. Вінницький окружний адміністративний суд визнав протиправною цю відмову, пише Судово-юридична газета.

Позивач звернувся до комісії при ТЦК із заявою про відстрочку, посилаючись на те, що його мати є особою з інвалідністю II групи та потребує догляду й матеріальної підтримки.

Однак у ТЦК заявили, що після розлучення жінка нібито має право на утримання від колишнього чоловіка, а тому підстав для відстрочки немає. Сам позивач наполягав, що є єдиним сином матері, а жодного судового рішення про стягнення аліментів із її колишнього чоловіка не існує.

Суд дійшов висновку, що сам факт існування колишнього чоловіка не означає автоматичного юридичного обов’язку утримувати жінку після розірвання шлюбу.

У рішенні наголошується, що право одного з колишнього подружжя на утримання виникає лише за наявності передбачених законом умов та відповідного рішення суду.

Водночас суд підкреслив, що обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків прямо передбачений законодавством.

Що постановив суд

У результаті суд визнав дії комісії ТЦК незаконними та зобов’язав надати чоловіку відстрочку від мобілізації на підставі статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також із відповідача стягнули судовий збір і 1500 гривень витрат на правничу допомогу. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

