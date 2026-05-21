Із візиту Путіна в Пекін можна зробити три ключові висновки, - CNBC

Провал газової угоди став величезним ударом для Росії та Путіна.

Російський лідер Володимир Путін за підсумками зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні заявив про міцну дружбу з Китаєм і уклав низку двосторонніх угод, однак візит завершився без прориву у будівництві газопроводу, на який розраховувала Москва.

Як пише CNBC, з цього візиту можна зробити три ключові висновки, які свідчать про зміну партнерства, яке все більше схиляється на користь Пекіна.

Незначний прогрес у газовій угоді

Двом лідерам не вдалося досягти прориву в питанні газопроводу "Сила Сибіру-2", який є вкрай важливим для Москви, оскільки експорт російського газу до Європи суттєво скоротився після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після саміту прес-секретар Росії Дмитро Пєсков заявив, що Пекін і Москва досягли взаєморозуміння щодо ключових параметрів проєкту, але "деякі нюанси ще належить узгодити", і чітких термінів реалізації проєкту немає.

"Це величезний удар для Росії та Путіна, які до візиту натякали на те, що прорив уже близько", – сказав Лайл Морріс, старший науковий співробітник Інституту політичних досліджень Азіатського товариства.

За його словами, Пекін зайняв жорстку позицію в той момент, коли Росія втратила частину важелів впливу у відносинах з Європейським союзом через припинення поставок газу з Москви.

"Не можна прикрашати ситуацію: Путін був збентежений тим, що не зміг домовитися про будівництво газопроводу", – підкреслив він.

"Непохитні" зв'язки та укладення угод

Незважаючи на провал газової угоди, Пекін і Москва підписали масштабний пакет із понад 40 угод у галузі торгівлі, освіти, технологій, ядерної безпеки та інших сферах, що свідчить про розвиток давніх двосторонніх зв’язків.

Лідери двох країн заявили про "непохитні" зв'язки та пообіцяли поглибити "добросусідство та дружнє співробітництво", при цьому Сі Цзіньпін заявив, що двосторонні відносини перебувають на "найвищому рівні в історії".

Китай і Росія також домовилися поглибити військову довіру та співпрацю, включаючи розширення спільних навчань, повітряного та морського патрулювання.

Делікатний акт

Візит Путіна відбувся незабаром після візиту президента США Дональда Трампа, і Пекін влаштував російському лідеру практично ідентичний прийом: червона килимова доріжка на злітно-посадковій смузі, ряди дітей, які розмахують прапорами та тримають квіти.

"Була зайнята дуже делікатна, тонка позиція, покликана забезпечити приблизну відповідність у відносинах Китаю з цими двома лідерами", – заявив Еван Медейрос, завідувач кафедри азіатських досліджень у Джорджтаунському університеті.

За словами Медейроса, для Сі Цзіньпіна ці два візити поспіль підкреслили його зростаючу роль у глобальних подіях.

"Сі Цзіньпін явно намагається позиціонувати Китай як незамінну зовнішню силу в міжнародній політиці", – сказав він, маючи на увазі безліч лідерів з європейських, близькосхідних та африканських країн, які відвідали Китай протягом останніх місяців. Це справді спроба Китаю заявити про себе як про провідну державу, якщо не про провідну державу у світі", – зазначив Медейрос.

Візит Путіна до Китаю – результати

Росія та Китай підписали декларацію, в якій оголосили себе конструктивними силами та заявили про намір побудувати новий світовий порядок.

Також ЗМІ пишуть, що під час зустрічі Путін і Сі Цзіньпін вже встигли обговорити важливість закінчення війни на Близькому Сході, але проігнорували тему російської агресії проти України.

