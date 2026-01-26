Сили оборони уразили НПЗ та ще низку важливих обʼєктів Росії: деталі від Генштабу

Зокрема, були уражені обʼєкти на окупованих територіях.

В ніч на 26 січня українські захисники уразили низку ворожих обʼєктів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, було уражено нфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянск Эко", який розташований в Слов’янську-на-Кубані, Краснодарського краю РФ. Зазначається, що щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн. тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти.

Масштаб завданих збитків уточнюється", – повідомили в Генштабі.

Крім того, українські захисники уразили склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

Також Сили оборони атакували пункт управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і ударили по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – додали в Генштабі.

Раніше OSINT-аналітики проектів "КіберБорошно" та Exilenova+ повідомили, що Сили оборони завдали удару чотирма ракетами "Фламінго" по виробництву російських військових літаків у Бєлгороді. Зазначається, що 4 з 4 чотирьох ракет досягли цілі.

Аналітики зазначили, що до 70% продукції підприємства призначено для аерокосмічних матеріалів у ланцюжку виробництва літаків МіГ, а також Су-34/35/57.

