Кількість закуповуваних могил аномальна.

Російська влада в багатьох регіонах почала закуповувати сотні могил для громадян, чиї похорони не можуть оплатити сім'ї. Закупівель такого масштабу раніше не було, що може свідчити про масову загибель росіян на війні в Україні.

Про це пише Telegram-канал "Можем объяснить".

На порталі держзакупівель у травні з'явилося безліч лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або з незахищених соціальних груп (чиї сім'ї не можуть організувати похорон), при цьому кількість могил аномальна.

Зокрема, в Хабаровському краї замовлено риття одразу 700 могил. Аналогічний контракт було укладено, наприклад, п'ять років тому, проте лише на 120 могил і сильно дорожче нинішнього.

"Тобто нинішні поховання організовують на швидку руку", - вважає канал.

У Красноярську закуповують близько 100 могил - вперше в історії замовника, який раніше робив закупівлі у сфері ЖКГ.

У Копейському районі Челябінської області замовили поховання одразу 37 померлих, а в Карелії 39.

У Мурманську кількість нових поховань не позначено: в документації йдеться, що вони плануються "чергами".

Нагадаємо, що сотні тіл загиблих через вторгнення в Україну росіян ще чекають на повернення на батьківщину і зберігаються в рефрижераторах на залізничних коліях. Як повідомляв УНІАН, Укрзалізниця готова надати безкоштовні квитки матерям російських військових, які приїдуть забирати тіла своїх дітей.

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