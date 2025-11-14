Зазначає, що ворог постійно модернізує "Шахеди" і КАБи.

Росіяни модернізують "Шахеди" і КАБи, роблячи їх більш далекобійними. До того ж із наближенням зими і погіршенням погоди такі об'єкти важче збивати. Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в етері телемарафону.

За його словами, ворог робить їх поодинокі пуски по регіонах. При цьому додав, що сьогодні, 14 листопада, така модернізована керована авіаційна бомба летіла в бік Лозової (Харківська область).

"Противник постійно модернізує свою зброю, противник підступний, страждають мирні мешканці", - сказав він.

Ігнат сказав, що досить серйозно і негативно на збиття ворожих повітряних цілей впливають погодні умови, зокрема, перехід в зиму – багато хмар, туман. "І це дуже впливає і на роботу пілотованої авіації, дронів – перехоплювачів, мобільно-вогневих груп", – додав він.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил наголосив, що для перехоплення і збиття балістики, потрібно мати більше засобів "Петріот", якими можна захисти об’єкти критичної інфраструктури і великі міста, зокрема, Київ.

"Бо однієї батареї "Петріот" замало, щоб перекрити напрямок Києва. Якщо радар "Петріота" дивиться в один бік, то інші сторони будуть не захищені", - сказав Ігнат. При цьому зазначив, що система "Петріот" працює в радіусі лише 25 км – на такій дистанції можна перехоплювати "Кинджали", балістику, що було сьогодні зроблено.

"На жаль, не всі ракети, а лише 6 із 9 балістичних було перехоплено, але результат все ж доволі таке потужний", - сказав Ігнат.

Російський удар по Україні 14 листопада

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 листопада росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Як повідомили в Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди").

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей: 405 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів; 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23; 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

