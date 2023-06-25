Через супротивників в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області люди не можуть отримати меддопомогу, зазначили у Генштабі.

Російські загарбники в Україні продовжують зазнавати великих втрат у живій силі й, щоб це приховати, використовують у тимчасово захоплених населених для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям місцеву інфраструктуру.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, у селищі міського типу Каланчак Херсонської області супротивники у приміщені центральної районної лікарні облаштували військовий шпиталь, і там знаходяться близько 100 загарбників.

Відео дня

У Генштабі додали, що у медзакладі заборонено надавати допомогу мирним мешканцям.

Варто зазначити, що вороги в Україні вже зазнали величезних втрат. Загальні втрати росіян на 24 червня становлять приблизно 223 910 осіб.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Вранці 25 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники на Херсонському та Запорізькому напрямках продовжують оборонятися та зосереджують головні зусилля на тому, щоб не допустити просування наших захисників.

Зрадники, які мають російські паспорти, почали активніше тікати з окупованої частини Херсонської області. Вони намагаються на автомобілях потрапити в підконтрольний РФ Крим, але без проблем не можуть це зробити - кожного колаборанта "відфільтровують" співробітники російської Федеральної служби безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: