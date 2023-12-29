Росія цілилася по територіях кількох підприємств міста.

Зранку Запоріжжя також постраждало від ракетного удару РФ. За даними глава ОВА Юрія Малашка, ворог завдав масованого удару в інтервалі з 07:30 по 08:25.

Росія цілилася боєголовками по територіям кількох підприємств міста. Одна ракета влучила по відкритій місцевості, ще одна зачепила приватний будинок.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру", - вказав чиновник.

За передніми даними, внаслідок ракетного удару відомо про одну загиблу жінку та десятьох постраждалих. Під завалами однієї з будівель ще можуть перебувати люди, на місцях влучань працюють оперативні служби.

Дані щодо цих місць уточнюються. Відомо, що українські сили ППО приземлили одну ракету РФ в Запорізькому районі.

Перші наслідки ранкового ракетного удару РФ

Наразі інформація щодо спричинених руйнувань та жертв внаслідок атаки Росії уточнюється. У Дніпропетровській області відомо про влучання по ТРЦ та будівлі пологового будинку. За попередніми даними глави ОВА Лисака, чотири людини загинули. Також постраждало майже півтора десятка людей.

По Харкову, за попередніми даними, вдарили ракетами С-300. Одна людина загинула - чоловік близько 35 років, а ще 11 осіб отримали поранення.

У Львові також є влучання по житловому будинку. Одна людина загинула, 8 українців звернулися за допомогою до медиків.

У Києві відомо про 2 загиблих та 18 поранених, пошкоджена станція метро "Лук'янівська".

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