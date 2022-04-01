Україна закликає "закрийте небо" або дати нам зброю, щоб зробити це самим. Одним з варіантів такої зброї є ЗРК NASAMS.

У своїй промові до норвезьких парламентів президент України Володимир Зеленський попросив надати системи протиповітряної оборони - зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Саме ці ЗРК стоять на озброєнні самої Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Нідерландів Австралії та ще трьох країн світу. І зараз він розглядається, як одна з найцікавіших пропозицій на міжнародному ринку озброєння. Наприклад, у 2020 році Угорщина обрала NASAMS для заміни радянських ЗРК "Куб".

ЗРК NASAMS - ціна і чи коштує він своїх грошей

Одразу слід зазначити, що NASAMS був розроблений у 90-х роках норвезькою компанією Kongsberg, разом з американською Raytheon, як максимально прагматичне рішення.

Фактично розробники просто взяли американську ракету "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, яка є основним видом озброєння для всіх винищувачів країн-членів НАТО, і адаптували її до пуску з землі, додавши радар та пункт управління.

Справа в тому, що AIM-120 вкрай вдала ракета, яка має високу енергетику та дальність польоту. У випадку старту з літака діяльність пуску становить, в залежності від версії, від 70 до 180 км.

Звісно, у випадку пуску з землі ці параметри менші: максимальна дальність становить від 20 до 40 км, а за висотою - близько 20 км. Для прикладу, у ЗРК "Бук", що стоїть на озброєнні Збройних Сил України, ці параметри до 32 км та 22 км відповідно.

Тобто NASAMS цілком відповідає параметрам ЗРК середньої дальності або об’єктового засобу ППО. Проте, у найсучаснішій версії NASAMS-3, він має доволі вагому перевагу - розробники декларують можливість перехоплення балістичної цілі, що маневрує. Простою мовою - він може перехоплювати ракети російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Вартість ж NASAMS-3 можливо оцінити за контрактом 2020 року з Литвою, яка замовила дві батареї за 128 мільйонів доларів. Тобто одна батарея, а це 2-3 пускові, командний пункт, радар та певний запас ракет - 64 млн доларів. Також приблизно відома і вартість ракети AIM-120, яка, для армії США складає 0,5-1 млн доларів США за одиницю в залежності від версії.

Водночас для України зараз важливе питання не ціни озброєння, а готовності передати його "прямо сьогодні", щоб максимально швидко захисти Україну.

Можливості та особливості NASAMS

Окрім можливості знищувати балістичні цілі NASAMS-3 має ще декілька цікавих особливостей.

В першу чергу це компактність самого комплексу, який складається з мінімуму машин. Декілька пускових установок перевозяться вантажівками і встановлюються на ґрунт. Окрім того, є ще варіант, який щоправда не отримав широкої популярності, із встановленням ракет на звичайний HMMWV або вантажівки.

"Очі" ЗРК - радар AN/MPQ-64 Sentinel відрізняється малими габаритами та встановлюється на звичайну автівку 4х4 або причеп. Але попри розміри він забезпечує огляд на відстані до 75 км (ефективний - до 40 км), а по висоті до 40 км.

Командна машина - аналогічна автівка на якій додатково встановлена оптико-прицільна станція. Вона потрібна у тому випадку, коли NASAMS працює із засідки, не вмикаючи РЛС, щоб зробити абсолютно непомітний для ворога пуск.

Звісно, як і будь-який інший сучасний ЗРК, NASAMS може бути інтегрований до єдиної системи протиповітряної оборони та отримувати дані від інших РЛС та літаків типу AWACS.

Також необхідно зазначити, що ракета AIM-120 має вкрай високу швидкість, близько 4900 км/год, при цьому може активно маневрувати для знищення навіть складних цілей.

А головне вона створювалась для того, щоб знищувати російські літаки, враховуючи всі їх особливості та можливості. А також постійно оновлювалась, щоб виконувати своє завдання з максимальною ефективністю та вірогідністю.

NASAMS - характеристики