Україна може отримати чимало цінної інформації з уламків дрона.

Нещодавно в районі Костянтинівки Донецької області було знищено новітній дрон російських окупантів С-70 "Охотнік". І це не звичайний БПЛА, а важкий безпілотний апарат завбільшки з винищувач, пише ВВС.

Розробники стверджують, що цей дрон дуже важко виявити, і він "майже не має аналогів" у світі. Це все може бути правдою, але російський "Охотнік" явно збився зі шляху. На кадрах зі збиттям обʼєкта чітко видно дві білих лінії – друга, вочевидь, походить від російського літака Су-57, який переслідував "втікача", пишуть автори.

Ні Москва, ні Київ офіційно не коментують те, що сталося в небі над Костянтинівкою. Але аналітики вважають, що росіяни, швидше за все, втратили контроль над своїм безпілотником, можливо, через глушіння українськими системами радіоелектронної боротьби.

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"Ця війна бачила багато безпілотників, але нічого подібного до російського С-70. Він важить понад 20 тонн і, за деякими даними, має дальність польоту 6 000 км (3 700 миль). Виконаний у формі стріли, він дуже схожий на американський X-47B, ще один малопомітний бойовий безпілотник, створений десять років тому", – йдеться у матеріалі.

Передбачається, що цей дрон може нести бомби і ракети для ураження наземних і повітряних цілей, а також вести розвідку. Примітно, що його розробляли з 2012 року для спільної роботи в парі з винищувачами Су-57. Перший політ "Охотніка" відбувся ще у 2019 році, і до подій під Костянтинівкою не було жодних доказів того, що його використовували у війні Росії проти України.

Не виключено, що невдалий політ в небі Донеччини був однією з перших спроб Москви випробувати свою нову зброю в бойових умовах. Поруч з уламками обʼєкта були знайдені й уламки однієї з сумнозвісних російських планерних авіабомб дальнього радіусу дії Д-30.

Так що ж робив "Охотнік", літаючи з літаком Су-57? На думку київського авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, літак міг передавати сигнал з наземної бази на безпілотник, щоб збільшити дальність його дії.

Збій у роботі безпілотника-невидимки, без сумніву, є великим ударом для російських військових. Він мав бути запущений у виробництво цього року, але очевидно, що розробка далека від готовності. Вважається, що усього росіяни виготовили чотири прототипи С-70 "Охотнік" – цілком можливо, що збитий в небі над Україною був найдосконалішим з них. І Україна ще може отримати чимало цінної інформації з уламків дрона.

"Ми можемо дізнатися, чи має він власні радари для пошуку цілей, чи боєприпаси заздалегідь запрограмовані з координатами, куди потрібно влучити", – наголошує Храпчинський.

На його думку, навіть вивчаючи знімки з місця катастрофи, можна зрозуміти, що стелс-можливості безпілотника досить обмежені. Оскільки сопло двигуна має круглу форму, воно може бути помічене радаром, пояснив експерт. Те ж саме можна сказати і про численні заклепки на дроні, які, швидше за все, зроблені з алюмінію.

"Без сумніву, уламки літака будуть досліджені українськими інженерами, а їхні висновки передані західним партнерам Києва. І все ж, цей інцидент показує, що росіяни не стоять на місці, покладаючись на свої величезні людські ресурси і звичайні озброєння. Вони працюють над новими і розумнішими способами ведення війни. І те, що не вдалося сьогодні, може стати успішним наступного разу", – резюмує видання.

Знищення БПЛА "Охотнік": що відомо

5 жовтня стало відомо про збиття в Донецькій області ворожої цілі – спочатку йшлося про літак, проте згодом стало відомо про знищення російського БПЛА "Охотнік".

Аналітик Forbes Девід Акс не виключає, що збити дрон могли самі ж росіяни. Але тепер його уламки в руках України, і фахівці "розберуть його до останнього гвинтика і, звісно, ознайомляться з його багатим внутрішнім вмістом".

Серед уламків російського БПЛА С-70 "Охотнік", який був збитий російськими військами, виявили частини плануючої бомби УМПБ Д-30 – такими РФ, зокрема, атакує Харків. Тож, імовірно, Росія планувала використовувати свій новий дрон як носій авіабомб.

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