Наявність цих бронемашин в українських військових підкреслює труднощі, з якими стикаються Сили оборони, стримуючи окупантів.

Видання The Washington Post опублікувало новий матеріал щодо становища України у війні з окупантами, проілюструвавши його, зокрема, фотографією колісної бронемашини BOV виробництва колишньої Югославії.

На це звернуло увагу українське видання Defense Express. Зазначається, що використання цієї техніки на сході наочно демострує складність становища українських військ, які дають відсіч агресору. До того ж, це фото є першим публічним підтвердженням того, що Сили оборони використовують машини BOV. Раніше у ЗМІ були згадки про передачу 26 машин цього типу від Словенії навесні 2024 року.

"Ці колісні ББМ югославського виробництва наші військові отримали на тлі затримки військової допомоги від США, яка тривала з осені 2023 року по кінець квітня 2024 року, та і зараз ці югославські бронемашини BOV можна назвати специфічним символом того, наскільки недостатніми зараз є обсяги військової допомоги від Заходу важким озброєнням для ЗСУ", – йдеться у матеріалі.

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Автори також зауважили, що зараз BOV не виробляються серійно. Вони є рідкістю навіть для країн Балкан. До прикладу, Словенія на початок 2024 року уже не мала їх на озброєнні. У розпорядженні Хорватії було лише шість машин цього типу, у армії Боснії та Герцеговини – 32, Сербії – 70.

Щодо характеристики колісних бронемашин BOV, то їх бойова маса становить 9,1 тони. Екіпаж складається з двох осіб, але можливе розміщення десанту у кількості до 8 осіб. Швидкість руху – до 95 км/год по шосе.

Зброя для ЗСУ: інші новини

Міністерство оборони України замовило в німецького збройового концерну Rheinmetall снаряди 35-мм калібру для для зенітних установок ППО Gepard. Йдеться про 180 000 боєприпасів HEI-T. Замовлення профінансує Німеччина.

Водночас премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що президент Зеленський доручив у 2025 році виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Крім того, українські виробники планують виготовити біля трьох тисяч крилатих ракет та ракет-дронів.

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