РФ захищає інженерну систему 'Земледелие' від ударів БпЛА: аналітики розповіли деталі

Вантажівка ГАЗ-66, окрім "основного" засобу РЕБ, який використовується для захисту ІСДМ "Земледелие", має також два модулі на даху, щоб боротися з дронами у похідному положенні.

Російські окупанти можуть використовувати вантажівки ГАЗ-66 зі встановленою системою радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб прикрити інженерні системи дистанційного мінування (ІСДМ) типу "Земледелие" від атак безпілотників, повідомляє Defense Express.

Видання зазначає, що російські пропагандистські ЗМІ та канали опублікували фото, які вказують на те, що таку комбінацію засобів використовують окупанти 45-ї окремої інженерної бригади угруповання військ "Захід".

Аналітики зазначають, що вантажівка, окрім "основного" засобу РЕБ, який використовується для захисту ІСДМ "Земледелие", має також два модулі на даху, щоб боротися з дронами у похідному положенні. Для захисту кабіни використовуються антидронові сітки.

Видання зазначило, що враховуючи таку комплектацію, можна припустити, що це не зовсім "кустарний" виріб. Хоча, за словами аналітиків, залишається незрозумілим, чи йдеться про одиничні машини або ж така "вантажівка РЕБ" випускається серійно.

На думку аналітиків, потреба російських окупантів в такій окремій машині РЕБ для роботи ІСДМ "Земледелие" може вказувати на те, що безпілотники серйозно заважають роботі такої техніки.

Примітно, що з метою ураження таких ворожих цілей можуть використовуватися й оптоволоконні FPV-дрони, проти яких засоби РЕБ безсилі.

В статті зазначається, що ворог використовує ІСДМ "Земледелие" для створення мінних полів на дальності від 5 до 15 км. Вказується, що для цього вона оснащена двома блоками по 25 напрямних для 122-мм снарядів.

Аналітики поділилися, що це досить нова російська розробка, яка вперше була представлена у 2020 році. В 2023 році була інформація, що на базі цієї інженерної машини російські окупанти хочуть створити ракетну систему залпового вогню, яка буде оснащуватися 220-мм некерованими реактивними снарядами.

Раніше УНІАН повідомляв, що фахівець із систем РЕБ та зв’язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що росіяни вдарили по стоянці гелікоптерів неподалік від Кропивницького дроном, яким в режимі реального часу керував оператор. "Флеш" зробив припущення, що РФ вперше застосувала "Шахед" через Starlink. Він додав, що ці дрони-камікадзе можуть летіти майже над землею, щоб їх не помітили радіолокаційні станції. Варто зазначити, що експерт попереджав про таку ймовірність раніше.

Також ми писали, що російські пропагандисти заявили, що на фронті військові вже використовують ракетну систему залпового вогню "Сарма". Вони стверджують, що ця РСЗВ нібито перевершує американську HIMARS, але аналітики з цим не погоджуються. В РФ додають, що "Сарма" може використовувати 300-мм ракети з дальністю до 120 км, тоді як радіус дії HIMARS має обмеження в 70-80 км з 227-мм ракетами GMLRS. Однак, аналітики зазначили, що з 2024 року для HIMARS почали виробляти ся ракети ER-GMLRS, які мають дальність 150 км про що російські пропагандисти "забули" вказати.

