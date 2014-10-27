Frankfurter Allgemeine: Удар по Росії

Про це пише Конрад Шуллер у своїй статті «Удар по Росії», опублікованій на сайті німецької газети Frankfurter Allgemeine.

«Independence» (Незалежність) довго був у дорозі. П'ять з половиною місяців знадобилося плаваючому колосу розміром з авіаносець, поки він досяг у свій перший рейс з іншого кінця світу від верфей Hyundai в Південній Кореї порту призначення в Балтиці. У понеділок він причалив до литовської Клайпеди, його поява змінить баланс сил в регіоні можливо так само швидко, як авіаносець у кризовій зоні. Литва сподівається, що через 24 роки після здобуття незалежності від Радянського Союзу це судно принесе їй повну незалежність.

«Independence» («Незалежність») є мобільним газовим портом. Його мета - це забирати ЗПГ із танкерів у всіх океанах і поставляти паливо до Балтійської трубопровідної системи. Оскільки система на кораблі зможе щорічно прокачувати від трьох до чотирьох мільярдів кубометрів газу, вона зможе покрити всі потреби Литви. Таким чином, на думку експертів, від 75 до 90 відсотків попиту всіх трьох країн Балтії, тобто Литви, Естонії і Латвії, будуть задоволені.

Досі ці три країни покривали свої потреби в газі за відсутності інших ліній та постачальників повністю від російських поставок. Тому, «Незалежність» є тим, що один чиновник ЄС назвав «тим, що змінить гру». Так само, як інші покупці, де Москва створила монополію, саме Литва змушена була роками жити з ціною газу 440 доларів за 1000 кубометрів, що на 15 відсотків вище середнього показника по ЄС. Балтійські країни завжди відчували, що їх можна шантажувати цією залежністю.

«Газові війни» 2006 і 2009 років, в яких Росія гнобила Україну припиненням зимових поставок, нагадали їм, що вони також колишні республіки Радянського Союзу, що в Естонії і Латвії (як в Україні) живе велика кількість російськомовних меншин, і що сьогодні газ залишається сильною зброєю Росії.

Прибуття «Незалежності» до Клайпеди може розірвати цю монопольну владу. Естонія, Латвія і Литва вже пов'язані трубопроводами, незабаром потужність буде збільшена. Експерти не впевнені, що зріджений природний газ (ЗПГ) зі світового ринку буде значно дешевшим, ніж російський газ із труб радянської епохи, і як швидко окупляться інвестиції (430 млн євро за десять років оренди корабля з можливістю продовження). Свою первинну мету «Independence» може виконати вже відразу. Президент Литви Даля Грібаускайте нещодавно назвала її: «Ніхто більше не зможе шантажувати нас ціною на газ».