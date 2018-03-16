Відомий рок-гурт потрапив у серйозну ДТП в Росії
17:09, 16 березня 2018Світ
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У всіх учасників рок-гурту "Пікнік" серйозні удари, порізи по всьому тілу і садна.
Найближчі концерти "Пікніка" скасовано / Mash
Музиканти відомого російського рок-гурту "Пікнік" серйозно постраждали в аварії в районі російського міста Гусь-Хрустальний. Учасники рок-гурту їхали на концерт на своєму мікроавтобусі.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Після аварії постраждалі змогли самі вибратися з машини. Незважаючи на те, що переломів у хлопців немає, їм потрібна була госпіталізація. У всіх учасників рок-групи серйозні удари, порізи по всьому тілу і садна. Найближчі концерти "Пікніка" скасовано.
Як повідомляв УНІАН, в Петербурзі був госпіталізований Борис Гребенщиков.
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