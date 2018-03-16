Відомий рок-гурт потрапив у серйозну ДТП в Росії

У всіх учасників рок-гурту "Пікнік" серйозні удари, порізи по всьому тілу і садна.

Музиканти відомого російського рок-гурту "Пікнік" серйозно постраждали в аварії в районі російського міста Гусь-Хрустальний. Учасники рок-гурту їхали на концерт на своєму мікроавтобусі.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Після аварії постраждалі змогли самі вибратися з машини. Незважаючи на те, що переломів у хлопців немає, їм потрібна була госпіталізація. У всіх учасників рок-групи серйозні удари, порізи по всьому тілу і садна. Найближчі концерти "Пікніка" скасовано.

Як повідомляв УНІАН, в Петербурзі був госпіталізований Борис Гребенщиков.