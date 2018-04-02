Лавров побачив в отруєнні Скрипаля вигоду для британського уряду

Очільник російського МЗС заявив, що британські спецслужби начебто відомі своїми здібностями діяти з ліцензією на вбивство.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що в отруєнні екс-співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії може бути зацікавлена сама Великобританія.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві.

Він заявив, що у Росії не було мотиву в цьому злочині, скоєному напередодні виборів президента РФ і Чемпіонату світу з футболу, а Скрипаля раніше помилували і обміняли.

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«Є й інші пояснення, крім тих, про які говорять наші західні колеги, заявляючи, що тільки російський слід може бути прийнятий як остаточна версія», - сказав Лавров.

За його словами, про інші версії говорять експерти.

«Вони кажуть, що це може бути цілком вигідно британським спецслужбам, які відомі своїми здібностями діяти з ліцензією на вбивство. Це може бути вигідно і британському уряду, який явно опинився в незручній ситуації, не виконавши перед своїми виборцями обіцянки щодо забезпечення Brexit. Може бути ціла низка причин і відкидати їх не можна», - додав Лавров.

За його словами, серйозні експерти і керівники урядів цілої низки держав ці запитання публічно ставлять, і ухилитися від відповідей на ці запитання не вийде.

«Тому що вони вже занадто очевидні, і занадто очевидно, що наші британські колеги загралися», - додав він.

За його словами, Лондону було запропоновано терміново задіяти процедури, які передбачено в конвенції про заборону хімічної зброї.

«Там країна, яка має підозру щодо будь-якої іншої держави, має повне право і навіть зобов'язана звернутися до цієї держави. А це держава зобов'язана протягом максимум 10 днів дати вичерпну відповідь. Якщо сторона, що звертається, вважатиме ці відповіді недостатніми, вона має право скликати позачергову сесію виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) і так далі. Там цілу низку кроків прописано в конвенції», - сказав Лавров.

«Але, як відомо, закон не всім писаний. Принаймні для наших британських колег це, судячи з усього, не закон. Вони вже все вирішили відразу ж без звернення до конвенції, без звернення до нас», - наголосив він.

«Коли нам наші колеги, включаючи, недавно я чув інтерв'ю мого французького колеги Жана-Іва Ле Дріана, кажуть: «Ми стільки звернень направляємо на адресу Росії, і всі вони залишаються без відповіді». А звернення одне: або визнати, що це був наказ із самого верху, або зізнайтеся, що ви втратили контроль і хтось поцупив отруйну речовину і її застосував у Великобританії. Це несерйозно, це негідно. І я вважаю, що це абсолютно неприйнятно в будь-якій сфері діяльності, а особливо в дипломатії і особливо, коли йдеться про питання життя і смерті», - сказав Лавров.

За його словами, якщо Лондон на засіданні ОЗХЗ 4 квітня не зможе відповісти на запитання РФ у справі Скрипаля, це означатиме, що весь інцидент був провокацією.

«Росія не має жодного стосунку до отруєння Скрипалів. Але ми дуже й дуже зацікавлені і, по-моєму, більше, ніж будь-хто інший, зацікавлені в тому, щоб встановити істину, дізнатися правду про долю наших громадян», - сказав Лавров.

Він заявив, що Росія наполягатиме на з'ясуванні «всіх фактів, на встановленні всієї істини».

Також він вважає обурливим, що досі багаторазові звернення РФ з вимогою забезпечити доступ до російських громадян відхиляються або залишаються без відповіді, хоча Юлія Скрипаль вийшла з коми.

«Від цього не змінилася ситуація з доступом до російської громадянки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаля було засуджено в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.