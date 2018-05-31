На Заході відреагували на постановочне вбивство Бабченка

У Форін-офісі заявили, що раді, що Бабченко живий "однак це не скасовує того факту, що російська влада багато років продовжує переслідувати незалежних журналістів".

Звістка про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка в країнах Заходу сприйняли зі скорботою і обуренням. Коли ж стало ясно, що Бабченко живий, скорбота змінилася радістю, але обурення залишилося - правда, тепер вже з іншого приводу.

Читайте такожПреса Британії оцінила спецоперацію СБУ по Бабченку і назвала її наслідки

Багато західних політиків і правозахисних організацій виступили із засудженням злочину в українській столиці, деякі з них негайно заявили про причетність Москви до чергового гучного вбивства, передає Бі-бі-сі. Однак невдовзі Служба безпеки України оголосила, що ніякого вбивства не було, а все, що сталося, було частиною спецоперації. Після цього риторика політиків і коментаторів різко змінилася.

"Шокований вбивством журналіста російської газети в Києві. Висловлюю глибокі співчуття родині та друзям загиблого. Особи, причетні до цього жахливого злочину, повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав у Твіттері міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, реагуючи на новини про вбивство. Пізніше чиновник зізнався, що "не розуміє таких спецоперацій". "Це для мене незбагненно. Звичайно, єдина хороша новина у всій цій історії те, що він живий", - цитує слова міністра Балтійська новинна служба.

Глава МЗС Швеції Маргот Вальстрем спочатку звернула увагу на часті вбивства опозиційних російських журналістів. "Ще один голос замовк. У жаху від вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко в Києві - це лише останній серед випадків вбивств опозиційних журналістів у Росії і за кордоном. Важливо, щоб відповідальні понесли покарання. Мої думки з його сім'єю", - написала вона у Твіттері.

Після появи новин про "воскресіння" Бабченка Вальстрем зазначила, що рада такому результату, однак не стала коментувати дії українських спецслужб. "Той, хто краще обізнаний, нехай коментує операцію СБУ. Тим не менш, цей випадок ще раз нагадав нам про загрозу на адресу журналістів, які критикують владу в Росії", - написала вона.

Схожа серія коментарів надійшла і від МЗС Британії. Спочатку глава відомства Борис Джонсон заявив, що його шокувала звістка про вбивство в Києві.

"Шокований тим, що ще один російський журналіст, який відкрито висловлював свою думку, убитий. Мої думки - про його дружину і його юну дочку. Ми зобов'язані захищати свободу слова, і життєво важливо, щоб винні були притягнуті до відповідальності", - написав Джонсон у своєму мікроблозі.

Коли ж стало відомо, що Бабченко живий, в Форін-офісі заявили, що дуже раді цьому. "Однак це не скасовує того факту, що російська влада багато років продовжує переслідувати незалежних журналістів тільки за те, що ті критикують Кремль", - йдеться в заяві.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав вбивство Бабченка "жахливим злочином" і відразу повідомив, що вилітає до Києва, а після брифінгу в СБУ розкритикував українську владу. "Радий, що Аркадій Бабченко живий. Я шкодую через рішення поширити неправдиву інформацію про життя журналіста. Держава зобов'язана надавати суспільству коректну інформацію", - написав він.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" спочатку зажадала від української влади "гарантувати повне і незалежне розслідування", а також закликала Київ співпрацювати з Москвою в розслідуванні вбивства.

Після заяв СБУ та виступу самого Бабченка генсек організації Крістоф Делуар опублікував у своєму "Твіттері" досить гнівний коментар. "Репортери без кордонів" рішуче висловлюють обурення у зв'язку з такою маніпуляцією, проведеною українськими спецслужбами в рамках проведення ними інформаційної війни. Завжди вкрай небезпечно, коли держави грають фактами, особливо коли це роблять з журналістами", - написав він.

Ще одна правозахисна організація "Комітет захисту журналістів" - також спочатку назвала вбивство Бабченка "замахом на свободу преси", але потім зажадала пояснень від української влади.

"Влада України зараз повинна пояснити, чим була викликана необхідність вжиття такого крайнього заходу, як постановка смерті російського журналіста. Комітет розслідує цю безпрецедентну ситуацію", - написали правозахисники.

Одна з найбільших фракцій Європарламенту - Європейська народна партія - спочатку опублікувала на своєму сайті повідомлення про те, що вона "глибоко шокована" смертю Бабченка. Однак потім це повідомлення було видалено з сайту, і замість нього з'явилося інше.

"Це найкраща новина, яку ми дізналися сьогодні (про те, що Бабченко живий. - ред.). Ми продовжимо стежити за поясненнями української влади про причини, за яких було необхідно інсценувати вбивство відомого критика [Володимира] Путіна", - йдеться в повідомленні.

Коментарі з приводу смерті Бабченко зникли і з акаунтів деяких інших офіційних осіб. приміром, колишній посол США в Росії Майкл Макфол зізнався, що йому довелося видалити кілька твітів після повідомлень про "воскресіння" російського журналіста.