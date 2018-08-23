Серіал "Теорія великого вибуху" закриють після 12-го сезону

Чутки про те, що 12-й сезон може стати для серіалу останнім, ходили протягом кількох місяців.

Майбутній 12-й сезон серіалу "Теорія великого вибуху" стане останнім.

Про це йдеться в спільній заяві телеканалу CBS, компанії Warner Bros. і Chuck Lorre Productions, передає Variety.

"Ми завжди будемо вдячні нашим фанатам за підтримку протягом цих 12 років. Разом із акторами, авторами сценарію і знімальною командою неймовірно цінуємо успіх шоу і мають намір завершити останній сезон епічним фіналом", - йдеться в повідомленні.

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Рішення про закриття серіалу було прийнято через три тижні після того, як голова CBS Entertainment кінопродюсер Келлі Калл сказав, що телеканал і Warner Bros обговорюють продовження "Теорії великого вибуху".

Коментуючи закінчення серіалу, він заявив, що шоу стало ключовою комедією покоління.

"Ми пишаємося нашим серіалом, який комбінує творчу геніальність, комерційний успіх, культурний вплив і персонажів, які стали популярними, що їх уже легко впізнають по імені", - сказав він.

12-й сезон розпочнеться 24 вересня 2018 року і закінчиться в 2019 році. Одночасно з останнім сезоном "Теорії Великого вибуху" розпочнеться другий сезон серіалу "Дитинство Шелдона" про юного Шелдона Купера. Чи будуть його продовжувати і після завершення основного серіалу, не повідомляється, додає BBC.

"Теорія великого вибуху" вперше вийшла на екрани в 2007 році; її сюжет побудований навколо життя чотирьох молодих друзів-учених. Серіал був кілька десятків разів номінований на "Еммі" в різних категоріях і отримав цю нагороду десять разів.

Чутки про те, що 12-й сезон може стати для серіалу останнім, ходили на протязі декількох місяців. Однією з основних причин можливої відміни шоу називалися значно вищі гонорари акторів.