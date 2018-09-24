National Interest: Російський Су-35 після війни в Сирії нікого не зацікавив

Літак не зміг продемонструвати, що може в небі.

Цього року у Народної визвольної армії Китаю з’явилися російські Су-35. Таким чином, це другі найбільші збройні сили після Повітряно-космічних сил РФ, які взяли на озброєння ці літаки.

«Об’єднана авіабудівельна компанія», якій належить концерн «Сухой», також підписала контракт з Індонезією про продаж 11 Су-35 за 1,4 мільярди доларів. Поставка літаків повинна розпочатися у жовтні. Інші потенційні покупці вишиковуються в чергу за новими російськими винищувачами.

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Однак, Су-35 поки не може похвалитися експортним успіхом, який би міг зрівнятися з продажами чогось менш передового, наприклад Су-30МК чи Су-30СМ. Частково проблема в тому, що новий російський літак хоч і показав добре себе у Сирії, він не зміг продемонструвати свою здатність розібратися з передовими літаками іншого класу, пише National Interest.

Контингент повітряних сил Росії, який здійснює вильоти з бази «Хмеімім» у Сирії, насправді не мав справу з цілями в небі. Адже ні у сирійських опозиційних військ, ні у терористів «Ісламської держави» немає жодних бойових літаків. Звісно, існує загроза, що російські літаки можуть зіштовхнутися із західними. Але США і Росія налагодили лінію зв’язку для уникнення такого сценарію, що підкреслює небажання обох сторін прямо вступати в конфлікт.

В той час, як Су-30СМ і бомбардувальник Су-34 мали шанс показати свої можливості у завданні ударів по наземних цілях, у Су-35 нагоди розкрити свій потенціал не було. Тому російська авантюра у Сирії не дала концерну «Сухой» і його батьківській компанії пожвавлення у продажу Су-35. Чого не скажеш про Су-30СМ і Су-34, які проводять удари майже кожного дня.

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У Кремлі не соромляться говорити про те, наскільки важливим для російської оборонної промисловості було вторгнення в Сирію.

«Коли ми почали використовувати цю сучасну зброю включно з ракетами, цілі команди наших оборонних компаній вирушили в Сирію, щоб працювати на місці для їхнього вдосконалення і підбиття підсумків, на що ми можемо розраховувати в умовах бою», - сказав Володимир Путін у липні під час свого виступу на телебаченні.

Видання зауважує, що цілий спектр зразків нового озброєння Росії включно з тими, які ще не надійшли в масове виробництво, були випробувані в Сирії. Це не лише допомогло Москві зібрати необхідні дані про ефективність своїх розробок для їх покращення, а й також стало демонстрацією можливостей потенційним покупцям.

Хоча Росія здобула цінний досвід використання Су-35 у Сирії, ці операції не змогли згенерувати необхідний ефект на ринку зброї. Втім, на думку видання, літак може становити реальну загрозу для багатьох західних винищувачів за виключенням невидимого на радарах F-22 Raptor. Через привабливість ціни Росії може вдатися продати багато Су-35 країнам, яким не по кишені західні аналоги.