CNN: Путін не такий непохитний, як йому хочеться здаватися

Вдома навіть покірні політичні союзники починають виходити з-під контролю російського автократа.

Президент Росії Володимир Путін може й здається впевненим на міжнародній арені. Але вдома не все так райдужно для нього.

У середу Держдума анонімним голосуванням затвердила пакет пенсійних реформ, піднявши тим самим пенсійний вік в країні з урахуванням поправок Путіна. При цьому, російський парламент ще раз підтвердив свою лише символічну роль. За пропозицію президента проголосували 385 депутатів і ніхто не виступив проти. Хоча були деякі форми протесту, зокрема, кілька депутатів вийшли із зали під час голосування.

Про це пише CNN, нагадуючи про те, як депутат-комуніст Валерій Рашкін оприлюднив фото групи російських парламентів у футболках проти підвищення пенсійного віку. Сам комуніст назвав пропозицію «геноцидом», але потім пішов і проголосував за законопроект.

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Якщо ж відкинути в бік гучні і порожні слова російських політиків, підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 63 років, а для чоловіків з 60 до 65 дуже не популярне у Росії. Путін погодився скоротити заплановане підвищення для жінок з 8 до 5 років. Але попри поправку, законопроект про це викликав масові протести у багатьох російських містах. Масовим невдоволенням скористалася Компартія на регіональних виборах. На російському Далекому Сході на виборах губернатора Приморського краю переміг кандидат-комуніст несподівано здолав суперника, у якого була підтримка Кремля.

Російський Центрвиборчком анулював результат, пояснивши це «порушеннями». Однак, це стало нагадуванням про те, що путінська «Единая Россия» зазнала удару через пенсійну реформу.

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Компартія, звісно, належить до так званої «контрольованої опозиції». Вона надійно займає лояльну до Кремля позицію. Однак, випадок на виборах в Приморському краї показав, що ситуація починає змінюватися. І комуністи готові влаштовувати вуличні протести, які не подобаються Кремлю. Втім, це ще не означає, що Компартія приєднається до роздробленої російської опозиції.

Видання зауважує, що Путін, швидше за все, не відступить від підвищення пенсійного віку. Законопроект про це буде підписаний і набуде чинності, попри масові протести. Однак, все вказує на те, що росіяни можуть виявитися менш покірними, ніж їхні депутати.