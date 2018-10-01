Business Insider шокований маневром Су-24 в Україні: це найнижчий прохід літака в історії (відео)

Видання допускає, що відео було зняте на базі українських ВПС в Старокостянтинові.

Американське видання Business Insider опублікувало відео, на якому літак Су-24 Збройних сил України виконує надзвичайно низький політ. Літак летів так низько, що оператору довелося навіть лягти, щоб не стати на його шляху.

Видання назвало маневр українського пілота «до божевілля небезпечним і найнижчим проходом літака за всі часи».

При цьому, Business Insider пригадав і інші випадки, коли українські військові демонстрували майстерність у польотах на низькій висоті, зокрема випадок, коли у 2014 році український Міг-29 продемонстрував силу, пролетівши над головами проросійських сепаратистів, які блокували залізницю на Сході України. У 2015 році український ІЛ-76 надзвичайно низько пройшов над низкою Су-25. А цього року в мережі з’явилося відео, як Су-24МР ЗСУ здійснив маневр на дуже низькій висоті на базі в Старокостянтинові.

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Видання допускає, що нове відео теж зроблене в Старокостянтинові, де базуються літаки 7-ї тактичної авіаційної бригади української армії.