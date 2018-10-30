Military Times: Росія зганьбилася, звинувативши США в атаці на її базу в Сирії

Москва фактично визнала, що не була готова впоратися з ворожими безпілотниками.

Департамент оборони США рішуче заперечують причетність своїх військових до того, що Росія називає атакою проти її військової бази на території Сирії.

Нещодавно заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін заявив, що на початку року 13 американських безпілотників проникли на авіабазу «Хмеймім» поблизу Латакії. І що ними нібито керував американський екіпаж з борту розвідувального літака P-8, який патрулював акваторію Середземного моря. При цьому він наголосив, що ворожі апарати перейшли «в режим ручного керування» і «почали шукати прогалини для проникнення».

«Тоді їх знищили», - сказав Фомін.

Американські чиновники, як пише Military Times, заперечують ці звинувачення.

«Будь-які припущення, що США чи коаліційні сили зіграли будь-яку роль в атаці на російську базу, насправді безпідставні і абсолютно безвідповідальні», - сказав прес-секретар Пентагону.

Колишній офіцер морської піхоти США і експерт з оборонної політики Королівського коледжу в Лондоні Роб Лі сказав, що російські звинувачення дуже сумнівні.

«Інколи важко відрізнити російські офіційні заяви від просто порожньої риторики», - пояснив він.

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«Інколи легше просто в усьому звинуватити американців, ніж визнати факт власної неготовності до протидії проти нескладних побутових безпілотників, щоб було особливо принизливо на тлі всіх вихвалянь ефективністю своїх систем протиповітряної оборони», - додав Лі.

США дійсно працюють над розробкою військових «безпілотних роїв». Але звинувачення в тому, що Америка нібито атакувала військову авіабазу за допомогою цієї технології, ризикуючи ескалацією у відносинах з іншою потужною армією, здаються маловірогідними.

В січні президент Росії Володимир Путін теж заявив, що безпілотники, які нібито атакували російську базу в Латакії, здавалися примітивними. Але попри це, за його словами, вони містили високотехнологічні елементи, які дозволяють скеровувати удари інших озброєнь через супутники.

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Роб Лі сумнівається у правдивості цих слів. Якби все це дійсно було правдою, навряд чи Росія публічно говорила б про те, що на її базу проникли американські апарати, а вона нічого не зробила у відповідь. Він також нагадав, як військові США у лютому вступили в сутичку з російськими найманцями з групи «Вагнер». Тоді десятки російських бійців загинули. Але Москва дуже швидко заявила, що найманці не мають ніякого відношення до неї, намагаючись уникнути ескалації з Вашингтоном.