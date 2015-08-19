Половина росіян підозрює, що від Путіна приховують правду про стан справ у країні - опитування

42% росіян вважають, що до президента РФ Володимира Путіна не доходить повна інформація щодо стану справ у країні, а 14% - від президента приховують правду про реальну ситуацію. Лише кожен третій впевнений, що Путін отримує повну і достовірну інформацію.

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру".

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У "Левада-центрі" відзначають тривалий "ефект" від анексії Росією Криму: у порівнянні з 2012 р., частка росіян, які вважають, що Путін винен у тих зловживаннях, яких його звинувачують опоненти, скоротилася з 16% до 7%, а частка тих, хто, навпаки, не вірить у те, що він коли-небудь зловживав владою, зросла з 11% до 22%.

Основна маса населення схиляється до того, що такого роду звинувачення досить правдоподібні, так як відомості про корупцію і зловживання у вищих ешелонах влади постійно публікуються в ЗМІ. Проте, поділяючи такі підозри, люди не готові відкрито пред'являти їх президенту, виправдовуючи свій опортунізм такими аргументами, як "при ньому країна стала жити краще".