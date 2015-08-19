Половина росіян підозрює, що від Путіна приховують правду про стан справ у країні - опитування

18:05, 19 серпня 2015
Світ
1704 0

Основна маса населення схиляється до того, що такого роду звинувачення досить правдоподібні, так як відомості про корупцію та зловживання у вищих ешелонах влади постійно публікуються у ЗМІ.

REUTERS

42% росіян вважають, що до президента РФ Володимира Путіна не доходить повна інформація щодо стану справ у країні, а 14% - від президента приховують правду про реальну ситуацію. Лише кожен третій впевнений, що Путін отримує повну і достовірну інформацію.

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру".

Читайте такожБільшість росіян упевнені, що повна інформація щодо стану справ РФ їм недоступна - опитування

У "Левада-центрі" відзначають тривалий "ефект" від анексії Росією Криму: у порівнянні з 2012 р., частка росіян, які вважають, що Путін винен у тих зловживаннях, яких його звинувачують опоненти, скоротилася з 16% до 7%, а частка тих, хто, навпаки, не вірить у те, що він коли-небудь зловживав владою, зросла з 11% до 22%.

Основна маса населення схиляється до того, що такого роду звинувачення досить правдоподібні, так як відомості про корупцію і зловживання у вищих ешелонах влади постійно публікуються в ЗМІ. Проте, поділяючи такі підозри, люди не готові відкрито пред'являти їх президенту, виправдовуючи свій опортунізм такими аргументами, як "при ньому країна стала жити краще".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter