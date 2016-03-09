ВООЗ: Вакцина від вірусу Зіка буде розроблена занадто пізно, щоб зупинити епідемію

Навіть ті експериментальні вакцини, над якими вчені працюють вже тривалий час, ще далекі від того, щоб їх можна було почати тестувати на людях, пояснила помічник генерального директора Марі-Поль Кіні.

Для того, щоб можна було почати тести, потрібні ще кілька місяців досліджень, повідомляє Російська служба ВВС.

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Однак, за словами Кіні, розробка вакцини необхідна, при цьому вона повинна підходити для вагітних жінок.

Крім того, експерти повинні розробити засоби для відлякування комарів, які переносять вірус. Звичайне розпилення інсектицидних засобів, на думку експертів, навряд чи буде мати ефект на поширення вірусу Зіка. Епідемію, можливо, зупинять більш інноваційні методи, наприклад, використання генетично змінених комарів, проте ці методи треба застосовувати з великою обережністю.

Раніше ВООЗ визнала вірус Зіка глобальною загрозою. Вірус в останні місяці поширюється в країнах Латинської Америки. Його пов'язують з появою у новонароджених дітей мікроцефалії - зменшеним мозком. У Бразилії, яка найбільше постраждала від вірусу, народилися кілька тисяч дітей з цим захворюванням.

За оцінкою ВООЗ, на боротьбу з цією хворобою потрібно приблизно 56 млн доларів. Організація радить вагітним жінкам не їздити в країни Латинської Америки.