Німеччина прийме майже 2 тисячі сирійських біженців з Туреччини

4 квітня Німеччина прийме 1600 сирійських біженців з Туреччини у рамках виконання угоди між ЄС і Туреччиною.

Як повідомляє Deutsche Welle, за необхідності згодом буде забезпечено прийом ще 13 500 осіб.

Раніше представник МВС ФРН повідомив, що вже в понеділок з Туреччини літаком прибудуть, в першу чергу, сім'ї з дітьми. Загалом, у першій групі прибуде кілька десятків людей. Вже відомо, що сирійських біженців з Туреччини мають розмістити у федеральній землі Нижня Саксонія.

Нагадаємо, що з 4 квітня, згідно досягнутих домовленостей з ЄС, біженців, які з 20 березня турецькою територіэю нелегально дісталися до Греції, почне приймати назад Туреччина. Зараз - після закриття для біженців так званого "балканського маршруту", який виводив їх до Австрії та Німеччини - в Греції накопичилося близько 52 тисяч біженців. З них 11 тисяч розташувалися біля пункту пропуску Індомені на грецько-македонському кордоні.

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Разом з тим, організація охорони кордонів ЄС Frontex попередила, що для належного виконання обов'язків їй бракує персоналу. "Країни-члени ЄС погодили напрямок лише 700 співробітників і 44 експертів з питань реадмісії", - сказала прес-секретар Frontex в коментарі Welt am Sonntag. Проте, в середині березня організація просила надати 1500 поліцейських і 50 експертів з реадмісії.

Тим часом, один з ініціаторів закриття "балканського маршруту" - Австрія - заявила, що буде забезпечувати охорону своїх кордонів за допомогою військових.

"Оскільки зовнішні кордони ЄС не є ефективно захищеним, Австрія незабаром посилить контроль на кордонах (...), в тому числі і за допомогою військових ", - сказав міністр оборони Австрії Ганс Петер Доскоцил.