В Італії фіксують зростання потоку біженців з Африки

Про це повідомляє Міжнародна організація з питань міграції (МОМ), передає Deutsche Welle.

Як зазначає МОМ, це є початком нової хвилі біженців, яка може становити щонайменше 100 тисяч осіб.

"Якщо так продовжуватиметься далі, до кінця весни і впродовж подальших місяців є всі підстави очікувати, що до Італії прибудуть 100 тисяч осіб третій рік поспіль, а може бути і набагато-набагато більше", - сказав речник МОМ Джоель Мілман на брифінгу в Женеві.

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До закриття так званого "балканського маршруту", що призвело до скупчення біженців на території Греції, лише кілька сотень біженців прибули до Європи через Італію. При цьому подорож з Північної Африки через Середземне море до Італії є помітно небезпечнішою, ніж подорож з турецького узбережжя до Греції.

Невідомо, наскільки потік біженців з Лівії може бути пов'язаним з потоками через Туреччину, оскільки за даними МОМ незаконні перевізники людей в Лівії є незалежними від турецьких контрабандистів.

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Окрім того, з новоприбулих в Італії лише незначна частина - сирійці. "Кількість сирійців, які прибули до Італії від часу підписання угоди між ЄС та Туреччиною, можна порахувати на пальцях однієї руки", - зауважив Мілман.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році кордон країн ЄС нелегально перетнули 1,82 млн разів, в Європу в минулому році прибула рекордна кількість мігрантів (близько мільйона). За даними агентства Frontex, більшість цих біженців використовують шлях через Туреччину до грецьких островів (понад 885 тис. протягом року). Крім того, активно використовується шлях через центральну частину Середземного моря (154 тис. біженців), зокрема з Лівії до Італії.