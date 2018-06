В Австралії опубліковано невідоме раніше відео за участю музикантів The Beatles

В описі до відео зазначається, що запис було зроблено 1 листопада 1965 року в гримерці, передає abc.net.au.

На відео відсутній звук. Ролик зняла австралійська танцюристка Дон Суейн.

"Я була в гримерній кімнаті. Ми пили шампанське. У будь-якому випадку, я не знаю, чи це Джон або Рінго, але хто з них взяв у мене камеру зі словами, що я неправильно її використовую, і почали її трясти і перевертати догори ногами. Було здорово. Я маю на увазі, що вони були приємними людьми. Вони дійсно були приємними", - розповідала вона.

Читайте такожУ США на аукціоні продали пасмо волосся Джона Леннона за $35 тисяч

Відео з The Beatles в архів передала донька танцівниці.

Раніше УНІАН повідомляв, що перший контракт Beatles із студією звукозапису, підписаний у той час, коли група ще називалася Tony Sheridan and the Beat Brothers, проданий на аукціоні в Нью-Йорку за 75 тисяч доларів. Документ датовано 1961 роком. За цим контрактом група випустила лише один сингл - My Bonnie - і тільки в Німеччині.