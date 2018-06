Rolling Stones зажадали від Трампа не використовувати їх музику

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Rolling Stones ніколи не давали кампанії Трампа дозволу на використання своїх пісень і вимагають, щоб це було негайно припинено", - йдеться в заяві групи.

Представники Трампа поки не давали коментарів з приводу заяви музикантів.

В ході своїх передвиборних заходів мільярдер-республіканець використав кілька хітів Rolling Stones, в тому числі "Sympathy for the Devil", "Brown Sugar" і "Start Me Up".

У лютому британський співак і композитор Елтон Джон також заявив, що не дозволяє Трампу використовувати свої музичні хіти під час передвиборної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, представник Республіканської партії США Джон Кейсік услід за своїм однопартійцем Тедом Крузом вирішив припинити подальшу участь в передвиборній гонці. Таким чином, мільярдер Дональд Трамп залишився єдиним претендентом на номінацію від республіканців і повинен стати кандидатом від партії на президентських виборах.