Бойовики ІД підпалили 19 нафтових свердловин при відході з півдня Мосула

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, багатьом місцевим жителям важко дихати; багато домашніх тварин гинуть.

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Бойовики ІД продовжують контролювати шість нафтових свердловин у передмістях Мосула, і є побоювання, що вони можуть підпалити їх.

В районі Мосула триває наступ урядової армії Іраку, через запеклі бої місто щодня залишають тисячі жителів.

В кінці жовтня бойовики "Ісламської держави" втекли з міста Кайяра на півночі Іраку і також підпалили за собою всі нафтові свердловини, в результаті чого у овець почорніла шерсть.