Бойовики ІД підпалили 19 нафтових свердловин при відході з півдня Мосула
04:24, 07 листопада 2016Світ
341 0
Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава", які відступали з південних передмість Мосула в Іраку, підпалили 19 нафтових свердловин.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, багатьом місцевим жителям важко дихати; багато домашніх тварин гинуть.
Читайте такожЗ'явилося відео моменту вибуху автомобіля в Мосулі, в результаті якого загинули 5 військових
Бойовики ІД продовжують контролювати шість нафтових свердловин у передмістях Мосула, і є побоювання, що вони можуть підпалити їх.
В районі Мосула триває наступ урядової армії Іраку, через запеклі бої місто щодня залишають тисячі жителів.
В кінці жовтня бойовики "Ісламської держави" втекли з міста Кайяра на півночі Іраку і також підпалили за собою всі нафтові свердловини, в результаті чого у овець почорніла шерсть.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter