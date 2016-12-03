МЗС РФ відреагувало на рішення США обмежити військові контакти з Росією

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Щодо обмежень на контакти між військовими Росії та США, які введені американським Конгресом, то тут нічого нового немає, ще у торішньому бюджеті Пентагону містилася заборона на контакти за лінією військових відомств", - зазначив він.

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"Стійкі контакти між російськими та американськими військовими ведуться тільки у рамках досягнутої домовленості про уникнення небажаних інцидентів у повітрі", - продовжив глава МЗС РФ.

Раніше нижня палата Конгресу США затвердила проект оборонного бюджету на 2017 рік. Він, зокрема, передбачає заборону Пентагону виділяти кошти на військове співробітництво з Росією, поки не буде виконано низку умов.