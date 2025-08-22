Країна не збирається відправляти війська на територію України.

Румунія може надати військові бази союзникам по НАТО, у такий спосіб долучившись до забезпечення гарантій безпеки України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Іліє Боложан, пише Calea Europeana.

Він нагадав, зокрема, що Румунія не збирається відправляти війська на територію України.

"Усі ці місяці, як ви знаєте, коли в певний момент порушувалося питання підтримки гарантій безпеки для досягнення міцного миру в Україні, Румунія максимально чітко заявляла щонайменше дві речі: ми не будемо надсилати війська, ми взагалі не будемо займатися можливим розміщенням військ на території України. Це був максимально чіткий пункт", – сказав румунський прем’єр.

Другий пункт, за його словами, полягає у тому, що, враховуючи членство Румунії в НАТО", наявність військових баз, останні "могли б використовуватися військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками".

"І сьогодні з наших аеропортів здійснюється повітряне патрулювання, проводиться нагляд за тим, що відбувається в Чорному морі, проводяться спільні військові навчання, і це може бути, скажімо так, внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", – сказав Боложан.

Видання нагадало, що у Міністерстві оборони Румунії нещодавно заявляли, що Румунія підтримує всі рішення союзників щодо гарантій безпеки для України, а її військова повітряна інфраструктура "є опорним пунктом на східному фланзі Північноатлантичного альянсу для стримування та оборони".

Гарантії безпеки України: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський відповів, які гарантії безпеки реально може отримати Україна. Він, зокрема, сказав, що отримав позитивний сигнал від президента США Дональда Трампа, що його країна буде учасником гарантій безпеки для України, і "це відкриває можливість, щоб інші держави долучилися до цього". За словами президента, якщо країни забезпечать Україну фінансовою підтримкою і зброєю, це буде "дуже немало".

Утім, за даними Politico, Сполучені Штати відіграватимуть лише "мінімальну" роль у гарантіях безпеки для України. "Саме Європа діятиме на місцях. США не повністю зобов’язані ні до чого", - сказав виданню дипломат НАТО. Європейський чиновник у коментарі підкреслив, що "схоже, все залежить від нас".

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив нещодавно, що США не повинні "нести цей тягар" і що саме європейським країнам доведеться сплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки України. "Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив: їм доведеться зробити тут крок вперед", - сказав він.

